Україна

Угода з 22-річним українцем розрахована на три роки.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з переможцем народного відбору Владиславом Тишиніновим.

Угода з 22-річним українським півзахисником розрахована на три роки.

Нагадаємо, під час зимової перерви Верес організував народний відбір, за підсумками якого Тишинінов та Павло Березянський вирушили на навчально-тренувальні збори до Туреччини.

Футболіст народився у Мирнограді на Донеччині та є вихованцем київської ДЮСШ №15. До цього він виступав за Землін, Арсенал-Київ, Яруд та Тростянець.