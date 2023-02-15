Україна

Рівненська команда втратила шанси на перемогу у турнірі.

У матчі другого туру зимового турніру Winter Cup на зборах у Туреччині полтавська Ворскла у серії пенальті обіграла рівненський Верес.

Основний час матчу, незважаючи на достатню кількість моментів у обох команд, закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0.

За регламентом турніру було проведено серію пенальті, в якій сильнішими виявилися футболісти полтавської команди, які забили всі п'ять ударів, а ось у Вереса п'ятий одинадцятиметровий не зміг реалізувати Пасіч.

Для команди Віктора Скрипника це друга перемога на турнірі після успіху у матчі проти естонської Левадії (3:2). Для підопічних Юрія Вірта це друга поразка поспіль — двічі у серії післяматчевих пенальті. Минулого разу кривдником було житомирське Полісся (3:3).

Ворскла — Верес 0:0 (по пенальті 5:4)

Ворскла: Ісенко, Кравець, Чеснаков, Юрченко (Скляр, 86), Пердута, Хрипчук (Яворський, 77), Павлюк, Феліпе, Сефері, Лопес, Степанюк.

Верес: Ющишин, Балан (Квасний, 17), Маткобожик, Курко, Гагун, Кучеров, Кльоц (Шух, 72), В.Шарай (Г.Пасіч, 46), Дахновський (Блізніченко, 46), С.Шарай (Лебеденко, 46), М.Шестаков (Гайдучик, 46).

Попередження: Гайдучик.

Післяматчеві пенальті реалізували: Сефері, Чеснаков, Кравець, Скляр, Лопес — Шух, Гагун, Гайдучик, Кучеров.

Не реалізував пенальті: Пасіч.