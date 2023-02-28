Україна

Андрій Павелко розповів, що українські клуби отримали фінансову допомогу.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що українські клуби отримали фінансову допомогу від європейських ліг.

"З відновленням змагань нашим клубам і всьому українському футболу важливо відчувати підтримку. Вдячний European Leagues за те, що перший з чотирьох траншів (загальна їх сума – 2,3 млн євро) такої допомоги вже надійшов клубам УПЛ. До кінця сезону має надійти решта суми.

Ми цінуємо таку допомогу і зі свого боку УАФ проводить розподіл між клубами УПЛ, Першої та Другої ліг платежів солідарності УЄФА. Крім того, у другій частині сезону, як і в першій, всі витрати у повному обсязі, які пов’язані з оплатою арбітражу змагань у всіх лігах, також бере на себе УАФ.

Для нас надзвичайно важливо використати наявні інструменти, щоб спільними зусиллями зменшити фінансове навантаження, яке несуть клуби. Робимо все можливо, щоб допомогти їм пройти цей складний період і втриматися на плаву. Паралельно продовжуємо щодня підтримувати Збройні сили України і віримо в нашу Перемогу!" – написав Павелко у своєму Facebook.

Раніше повідомлялося, що вболівальники можуть повернутися на трибуни українських стадіонів.