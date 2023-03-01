Україна

Чергове поповнення в складі чинних чемпіонів України.

Шахтар оголосив про підписання гравця молодіжної збірної Таджикистану Хусрава Тоірова. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

18-річний півзахисник перейшов із казахстанського Атирау. Угода клуба з гравцем розрахована до 2028 року.

Хусрав Тоіров – вихованець таджикистанського клубу Локомотив-Памір, за головну команду якого дебютував у квітні 2020-го у 15 років. У серпні 2022 року підписав угоду з представником Вищої ліги Казахстану Атирау. У сезоні-2022/23 взяв участь у 11 матчах, зробив 2 гольові передачі.



Тоіров є гравцем молодіжної збірної Таджикистану (U20), у складі якої дебютував у вересні 2022 року і на сьогодні провів 5 матчів.