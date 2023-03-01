Німеччина

Футболіст може повернутись в Бундеслігу.

Півзахисник Ліверпуля Набі Кейта, скоріше за все, покине Ліверпуль на правах вільного агента майбутнім літом. Англійський клуб та африканський гравець не можуть дійти згоди щодо нового контракту.

Стверджується, що в Набі Кейта зацікавлено багато клубів. Ще перед зимовим трансферним вікном інтерес до Кейта проявляла дортмундська Боруссія, а взимку Лейпциг пробував підписати гвінейця. Власне, ці двя клуби Бундесліги залишаються головними претендентами на футболіста. Нагадаємо, що Набі перейшов до Ліверпуля саме з Лейпцига.

Раніше повідомлялось, що Набі Кейта може замінити Беллінгема, якщо він залишить дортмундців.