Україна

Даніїл Єрмолов став гравцем футбольного клубу Металіст.

Металіст на своєму офіційному сайті повідомив про оренду голкіпера Кременя Даніїла Єрмолова.

З літа 2021 року Даніїл Єрмолов — гравець кременчуцького Кременя. До складу Металіста голкіпер приєднався у січні цього року та пройшов з командою весь навчально-тренувальний збір у Туреччині.

Першим професійним клубом голкіпера була кам’янська Сталь, кольори якої він захищав з 2017 по 2018 рік. Також Даніїл грав за юнацьку команду луцької Волині, а влітку 2019-го перейшов у тернопільську Ниву.

Раніше повідомлялось, що Металіст підписав бразильця із Сан-Жозе.