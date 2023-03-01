Іспанія

Коуч "блауграни" вважає мадридців фаворитом протистояння.

Головний тренер Барселони Хаві висловився напередодні півфіналу Кубка Іспанії проти мадридського Реала.

"Реал — фаворит. Незалежно від того факту, що ми виграли Суперкубок, мадридці виграли інші титули минулого року — Ла Лігу та Лігу чемпіонів. І зараз вони вийдуть на поле після перемоги на Енфілді над Ліверпулем.

Ми в процесі розвитку команди. Хоча ми вже достатньо виросли, продовжуємо ріст та показуємо своє обличчя в усіх іграх. Ми повинні бути більшою командою, ніж будь-коли. Треба бути дуже сміливими, мати характер", — сказав Хаві.

Перший матч відбудеться завтра — 2 березня. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Матч-відповідь запланована на 5 квітня.