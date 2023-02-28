Україна

Останнім клубом українця була Олександрія.

Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Кирилом Дришлюком.

Деталі угоди із 23-річним українцем не розголошуються.

Останнім клубом Дришлюка була Олександрія, за яку він провів 12 матчів цього сезону. Раніше він залишив склад "міщан", ставши вільним агентом.

До цього Кирило виступав за Зірку та латвійський Спартакс.

Раніше повідомлялося, що Зоря підписала вихованця Шахтаря.