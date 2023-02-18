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Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Левадією.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував перемогу своєї команди у матчі зимового турніру Winter Cup проти естонської Левадії (3:1).

"Сьогодні частина футболістів зіграли свій перший матч на зборах, багато гравців грали на нових для себе позиціях. Така ситуація склалася, що ми грали позавчора, сьогодні і завтра знову граємо. Три гри за чотири дні. Тому ми експериментуємо зі складом. Даємо можливість всім пограти. І радує, що навіть не на своїх позиціях хлопці ставляться до роботи професійно. Мені сподобалося, як відіграли Шарай і Пасіч. Це була хороша гра.

Зараз в нас є проблема з фланговими захисниками. Денис Балан отримав ушкодження. Лишилися Роман Гагун і Микола Квасний. Тому, така ротація має право на життя.

Щодо виступу на турнірі загалом — результат для нас — не найголовніше. А якістю гри я задоволений. Грали проти серйозних суперників. А замість трофею Winter Cup я б дуже хотів здобути три очки у першому весняному турі чемпіонату. Найголовніше — чемпіонат. Можливо, наступного року поборемося за трофей у Туреччині.

Долю переможців народного відбору ми вирішуватимемо вже після повернення до Рівного. Проаналізуємо все і приймемо рішення. Ще є тиждень роботи.

Також розуміємо, що нам досі потрібне кадрове підсилення. Є проблемні позиції. Шукаємо. Якщо вдасться знайти справді серйозне підсилення — звісно підписуватимемо ще новачків", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

Нагадаємо, сьогодні Верес проведе черговий спаринг, у якому зіграє проти латвійської Валмієри. Гра розпочнеться о 16:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео-трансляція матчу.