Україна

Новачок харківського клубу.

Металіст на своєму офіційному сайті повідомив про придбання бразильського захисника Самуеля Мішелса.

23-річний футболіст народився у місті Граватаі (Порту-Алегрі). Протягом всієї професійної кар’єри виступав у клубі з рідного міста Сан-Жозе. Грає як на позиції правого захисника, так і опорного півзахисника.

У Металісті бразилець виступатиме під 28-м номером.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 заявив на сезон лівого захисника харківського Металіста Олександра Каплієнка.