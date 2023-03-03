Україна

Документальне кіно розповідає про рік українського футболу в умовах війни.

УАФ представила свій документальний фільм під назвою "Гра незламних" на честь річниці повномасштабної війни росії проти України.

Прем'єра документальної стрічки відбулася 3 березня на YouTube-каналі УАФ. У фільмі взяли участь гравці збірної України, керівництво УАФ та воїни ЗСУ.

Фільм "Гра незламних" розповідає про те, як український футбол продовжував жити за умов війни в країні. Життєві історії героїв фільму у всіх деталях розповідають тему боротьби за існування улюбленої гри.

Також у фільмі розповідається історія про те, як Україна стала учасником заявки на проведення матчів ЧС-2030.

Раніше повідомлялося, що клуби УПЛ отримають понад 5 млн євро платежів солідарності УЄФА.