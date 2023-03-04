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Коментар тренера Динамо після гучної поразки.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поспілкувався з журналістами після поразки в матчі УПЛ проти Інгульця — 0:2 та відповів на низку питань.

Про Еріка Раміреса

"Він повернувся лише два дні тому, тому ми поки не знаємо його ступінь готовності. Він тренувався індивідуально на батьківщині.

У чужому штрафному майданчику нам не вистачає гравця-кілера який би замикав простріли. Ми доводимо туди м’яч, ми домінуємо, входимо до штрафного майданчика. Але сьогодні голи після суддівських помилок та нервозність, яка стала наслідком цих помилок, не дозволила нам якісно реалізовувати ці моменти, які ми мали навіть за рахунку 0:2.

Мені шкода, що наші молоді гравці, які дебютують, з перших ігор зіштовхуються з несправедливим суддівством. Для їх розвитку це погано".

Можлива неооцінка суперника

"Гравці були налаштовані. Ми знали, як суперники гратимуть, знали, що на нас чекає жорстка боротьба та велика кількість довгих передач, що суперники відходитимуть на свою половину великими силами та шукатимуть шанси для контратак. Але ми не сподівалися, що арбітр будо припускатися таких помилок.

У нас хороша, здібна молодь. Сподіваюся, що разом зі старшими партнерами ці хлопці подолають цей момент, загартуються. Я бачив їх у роздягальні, всі дуже засмучені. Сподіваюся, що Катерина більше не судитиме наші матчі. Не буду перераховувати всі матчі, але в кожному ми мали проблеми через неї".

Про Решата Радамані

"Це молодий перспективний гравець, який виступає за молодіжну збірну Північної Македонії. Клуб має думати про майбутнє Можливо, надалі він стане заміною Сидорчуку. Наразі рано щось говорити про нього – він лише два дні з нами. У нього хороше майбутнє, як і у наших молодих гравців. Але потрібні час та терпіння".

Чого не вистачило в матчі з Інгульцем?

"Заважала метушня, спричинена тим, що треба було відігравати гандикап у два м’ячі. Крім того, причиною нервозності гравців були суддівські помилки. Ми втратили контроль над ходом гри через сварки з арбітром. Молоді гравці, такі як Дячук, Ванат, Царенко, і не лише молоді у подібній ситуації не можуть контролювати свої емоції. А треба було думати про свою гру. Ця нервозність нам заважала", — цитує наставника офіційний сайт Динамо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.