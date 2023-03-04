Німеччина

Результати матчів 23-го туру німецької Бундесліги.

Цими вихідними в Німеччині грають 23 тур Бундесліги. Сьогодні відбулось п'ять матчів, ще один заплановано на 19:30 — Штутгарт прийматиме Баварію.

Уніон починає потроху відпадати від передової групи. Сьогодні берлінці знову зіграли в нульову нічию. Тепер Уніон не зміг подужати Кельн. Для столичної команди це третій матч поспіть в чемпіонаті без забитих голів.

Уніон – Кельн 0:0

Уніон: Реннов — Тріммель, Кнохе, Діогу Лейте — Дукі, Юранович, Хедіра, Хаберер (Зегуїн, 69) — Лаїдуні (Торсбю, 81), Беккер (Міхель, 90) — Беренс (Сьєбатшо, 69).

Кельн: Швебе — Шмітц, Шабо, Хюберс, Хектор, Кайнц (Олесен, 84) — Схірі, Любічіч (Лемперле, 90) — Майна (Адамян, 86), Мартель, Тіггес.

Попередження: Сьєбатшо, 90.

Боруссія М та Фрайбург також голів не забивали — 0:0. Для Фрайбурга це друга нічия поспіль. Своєю чергою Боруссія не може забити після сенсаційної звитяги над Баварією.

Боруссія М – Фрайбург 0:0

Боруссія М: Зіппель — Скаллі, Ельведі, Ітакура, Бенсебайні, Штіндль (Нойхаус, 71) — Крамер, Хофманн, Коне, Плеа (Нетц, 90) — Тюрам.

Фрайбург: Флеккен — Кюблер (Гульде, 84), Гінтер, Лінхарт, Сільдія, Гюнтер — Хефлер, Гріфо (Кайтель, 84), Еггештайн (Рель, 78) — Шаллаї (Доан, 78), Хелер (Петерсен, 70).

Попередження: Штіндль, 15, Ельведі, 40, Лінхарт, 67, Тюрам, 84, Бенсебайні, 87, Хефлер, 90.

Вилучення: Бенсебайні, 87.

Аугсбург продовжує відриватись від зони вильоту. Сьогодні команда Енріко перемогла Вердер, який знаходиться на три щаблі вище за них — 2:1.

Аугсбург — Вердер 2:1

Голи: Біло, 5, Стаге, 16, Маєр, 46.

Аугсбург: Гікевич — Гумни, Гауелеу, Вейга (Бауер, 34), Педерсен (Яго, 68) — Маєр, Варгас (Беріша, 68), Дорш (Баумгартлінгер, 46), Енгельс, Демірович, Бельо (Йебоа, 74).

Вердер: Павленка — Гросс, Фрідль, Піпер, Юнг (Дінкчі, 79), Бітенкур (Вайзер, 68) — Шмідт, Стаге (Шмід, 68), Груєв, Фюлкруг — Дукш (Філіп, 79).

Попередження: Вейга, 28, Бітенкур, 60, Гросс, 61, Педерсен, 64.

Шальке продовжує вправно набирати очки і зробив потужний поштовх від дна турнірної таблиці. Перемогою 2:0 над Бохумом гельзенкірхенці посунули суперника на останнє місце. Схоже, боротьба за виживання буде надвидовищною.

Бохум – Шальке 0:2

Голи: автогол Ріман, 45, Бюльтер, 79.

Бохум: Ріманн — Джанко (Осеї-Туту, 72), Машович, Шлоттербек — Данило Соарес, Штегер (Ганвула, 76) — Ферстер, Остерхаге (Кунде, 85), Хофманн — Асано (Брошинський, 72), Антві-Адж.

Шальке: Ферманн — Брюннер, Йосіда, Єнц, Матрічані, Баланта (Мор, 60) — Крал, Краус, Саласар (Каміньскі, 89), Фрай (Теродде, 72) — Бюльтер.

Попередження: Краус, 31, Остерхаге, 59, Ферстер, 85.

Результати Майнца не можуть залишатись без уваги — краща форма тільки у Боруссії Дортмунд. Сьогодні "карнавальники" здобули четверту перемогу поспіль. Мінімально був битий кризовий Гоффенгайм — 1:0.



Майнц – Гоффенгайм 1:0

Гол: Баррейро, 33.

Майнц: Центнер — та Кошта (Відмер, 73), Белль, Фернандеш, Ханче-Ольсен — Касі, Кор (Штах, 46), Лі Чже Сон (Вайпер, 83), Баррейро, Інгвартсен (Баркок, 73) — Ажорк (Хак 90).

Гоффенгайм: Бауман — Кадержабек, Фогт, Акпогума (Сков, 69), Кабак, Анхеліньо — Ділейні (Руді, 46), Гайгер (Бекер, 69), Баумгартнер — Крамарич (Бебу, 59), Дольберг (Даббур, 5).

Попередження: Гайгер, 66, Руді, 81, Баумгартнер, 85, Фогт, 90, Баркок, 90.