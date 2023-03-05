Україна

До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 5 березня 2023 року, 13:00.

В 16-му турі УПЛ Металіст на стадіоні Авангард в Ужгороді приймав Рух. Львів'яни зуміли перервати чотириматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті та покинути зону вильоту.

В першому таймі Климчук відкрив рахунок. Харків'яни відповіли голом Панасенка. Проте Рух не збирався втрачати очки й таки домігся свого. На 77-ій хвилині Карабін встановив остаточний рахунок — 2:1 на користь Руху.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Металіст — Рух 1:2

Голи: Панасенко, 49 — Климчук, 18, Карабін, 77

Металіст: Єрмолов — Порох, Мізюк, Романюк, Картушов — Ралюченко, Мічелс (Коркішко 46), Бойчук — Наумець, Чідомере (Панасенко 46), Прядун

Рух: Паньків — Веремієнко (Слюбік 52), Лях, Дідик, Мисик (Роман 80) — Слюсар, Сапуга, Соломон-Отабор, Альваренга (Притула 80) — Таллес (Карабін 66), Клімчук