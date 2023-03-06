Україна

Богдан Михайліченко поділився своїми думками після гри з Металістом 1925.

Захисник донецького Шахтаря Богдан Михайліченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925 (7:0).

"Гадаю, ранній гол сприяв розгрому, тому що дуже важливо забивати першими і швидко: одразу змінюється вся гра – суперник втрачає впевненість, а нам легше грати. Тож швидкий гол допоміг нам зробити рахунок 7:0.

Мій гол? Пройшла гарна комбінація: віддав Траоре, він відіграв у стінку, а я одним дотиком обробив м’яч й забив. Ще в першому таймі ми забили чотири голи, і гру фактично було зроблено.

Уважаю, маємо багато футболістів, тому моя відсутність не буде такою великою проблемою – хлопці вийдуть, нічого не зміниться у грі. Феєнорд – це гарна команда. Побачимо, що буде в першій грі у Варшаві", - наводить слова Михайліченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Шахтар.