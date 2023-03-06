Україна

Уболівальники "гірників" зробили свій вибір на користь воротаря.

Голкіпера Анатолія Трубіна визнано найкращим гравцем Шахтаря в лютому. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Перемога дісталась голкіперу після опитування, проведеного на офіційних сторінках клубу в соціальних мережах. Воротар "помаранчево-чорних" здобув переважну більшість голосів – 7 292 (79,5%). Далі в рейтингу розташувалися Тарас Степаненко (824 голоси), Георгій Судаков (742) та Артем Бондаренко (310). Загалом участь у голосуванні взяли 9 168 користувачів.



У лютому Анатолій Трубін виходив у стартовому складі та відіграв без замін в усіх 3 офіційних поєдинках команди. Голкіпер донеччан став головним героєм матчу-відповіді у Франції, коли зробив кілька важливих сейвів в основний та додатковий час, а потім парирував 3 удари суперника в серії післяматчевих пенальті. За цей перформанс УЄФА включила Анатолія Трубіна до трійки найкращих гравців тижня в турнірі.

Раніше ми писали, що Трубін повідомив Шахтарю, що має бажання залишити клуб.