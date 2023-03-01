Україна

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 28 лютого.

Весняний період розпочався в світовому футболі, і за календарем ми вже встигли до третього місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 28 лютого:

Руслан Ротань обійматиме одразу три позиції на посадах головного тренера Олександрі, в.о. керманича національної та молодіжних збірних.

Львівський Рух поступився італійському Мілану в плей-оф Юнацької Ліги УЄФА.

УАФ веде перемовини з Міністерством спорту щодо можливості повернення вболівальників на трибуни.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.