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До списку національної команди потрапило 26 виконавців.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які будуть викликані на березневий збір для підготовки до першого матчу відбору Євро-2024 проти Англії.

До основного списку Руслана Ротаня потрапили 26 виконавців. Також є резервний список із 13 гравців на випадок замін травмованих гравців.

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро).

Резервний список

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні, 26 березня.