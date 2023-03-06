До списку національної команди потрапило 26 виконавців.
Руслан Ротань, УАФ
06 березня 2023, 14:09
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, які будуть викликані на березневий збір для підготовки до першого матчу відбору Євро-2024 проти Англії.
До основного списку Руслана Ротаня потрапили 26 виконавців. Також є резервний список із 13 гравців на випадок замін травмованих гравців.
Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні.
Склад збірної України
Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва — Шахтар).
Захисники: Олександр Караваєв (Динамо Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — Дніпро-1).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія Краків, Польща).
Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро).
Резервний список
Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Микита Шевченко (Олександрія).
Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва — Динамо Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).
Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні, 26 березня.