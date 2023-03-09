Захиснику потрібне ще одне обстеження.
Олег Данченко, фото Зоря
09 березня 2023, 20:54
Захисник Зорі Олег Данченко пройшов обстеження в Греції та вже повернувся в Україну, проте поки що не приступив до тренувань.
Як повідомляє ТаТоТаке, не дивлячись на позитивні результати обстеження, гравцю заборонили приступати до інтенсивних тренувань, зокрема в загальній групі.
Очікується, що Олегу Данченко буде потрібно ще одне обстеження, щоб визначитися з подальшим планом дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данченко на тренуванні пережив клінічну смерть: його серце зупинялося тричі.