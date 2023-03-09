Україна

Захиснику потрібне ще одне обстеження.

Захисник Зорі Олег Данченко пройшов обстеження в Греції та вже повернувся в Україну, проте поки що не приступив до тренувань.

Як повідомляє ТаТоТаке, не дивлячись на позитивні результати обстеження, гравцю заборонили приступати до інтенсивних тренувань, зокрема в загальній групі.

Очікується, що Олегу Данченко буде потрібно ще одне обстеження, щоб визначитися з подальшим планом дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данченко на тренуванні пережив клінічну смерть: його серце зупинялося тричі.