Україна

Слова Олексія Довгого перед матчем УПЛ.

Півзахисник Руху Олексій Довгий розповів, як команда готується до матчу УПЛ проти Колоса.

"Готовий допомогти команді. Попередній матч пропустив через чотири жовті картки.

Дуже радий за наших хлопців, вони добре відпрацювали в матчі проти Металіста (2:1), провели хорошу гру. Але ми її вже забули, тому що готуємося до наступного протистояння.

На вихідних на нас очікує сильна та досвідчена команда. Вона вже давно грає одним складом, там тільки точково людей підбирають. Тому всі думки тільки про недільний поєдинок", — сказав Довгий.

В першому колі Колос переміг Рух з рахунком 2:0.

Матч Рух — Колос відбудеться 12 березня на стадіоні Арена Львів. Початок о 15:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.