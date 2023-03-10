Україна

Слова Ростислава Ляха перед матчем УПЛ.

Захисник Руху Ростислав Лях розповів, як команда готується до матчу УПЛ проти Колоса.

"Тренуємося в позитивному та піднесеному настрої. Звичайно, після перемоги працюється набагато легше. Активно проводимо підготовку до матчу з Колосом, усі думки тільки про нашого суперника.

Це досить вікова, досвідчена та силова команда, зараз вона грає за новою схемою. Тому буде цікавий матч. Ми його з нетерпінням чекаємо. Сподіваємося взяти реванш за поразку в першому колі, тому думаємо та налаштовуємося винятково на перемогу", — сказав Лях.

В першому колі Колос переміг Рух з рахунком 2:0.

Матч Рух — Колос відбудеться 12 березня на стадіоні Арена Львів. Початок о 15:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.