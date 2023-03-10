Україна

Нинішнього сезону Рух провів на Арені Львів чотири поєдинки.

Домашні матчі львівського Руху в рамках української Прем'єр-ліги проходитимуть на Арені Львів. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перша з них пройде найближчої неділі, 12 березня, проти Колоса у 17 турі УПЛ.

Зазначимо, що цього сезону Рух уже провів чотири матчі на Арені Львів, три з яких були домашніми, а одна виїзна. Було здобуто одну перемогу, дві нічиї та одну поразку.

Після 15 ігор Рух набрав 17 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше півзахисник Руху Едсон прокоментував своє відновлення після травми.