Нинішнього сезону Рух провів на Арені Львів чотири поєдинки.
Арена Львів, ФК Рух
10 березня 2023, 12:36
Домашні матчі львівського Руху в рамках української Прем'єр-ліги проходитимуть на Арені Львів. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Перша з них пройде найближчої неділі, 12 березня, проти Колоса у 17 турі УПЛ.
Зазначимо, що цього сезону Рух уже провів чотири матчі на Арені Львів, три з яких були домашніми, а одна виїзна. Було здобуто одну перемогу, дві нічиї та одну поразку.
Після 15 ігор Рух набрав 17 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше півзахисник Руху Едсон прокоментував своє відновлення після травми.