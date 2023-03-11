Україна

Команда з Петрового слідом за Динамо обіграла харків'ян — гарний старт другої половини сезону.

Інгулець у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв харківський Металіст з рахунком 2:1.

Перемогу команді Сергія Ковальця забезпечив оформлений дубль у виконанні півзахисника Володимира Одарюка, який забивав на 28 та 77 хвилинах. У складі харків'ян єдиний м'яч забив французький новачок Паті, який відзначився на 64 хвилині зустрічі.

Зазначимо, що це друга перемога поспіль для Інгульця після тріумфу над київським Динамо у минулому турі, а для Металіста друга поразка поспіль після невдачі у грі з Рухом.

Після 16 турів Інгулець набрав 19 очок та посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Металіста – 16 балів та 13 рядок.

Інгулець — Металіст 2:1

Голи: Одарюк, 28, 77 — Паті, 64.

Інгулець: Паламарчук — Смоляков, Кучеренко, Ковальов, Ченбай (Мельничук, 67) — Клименко, Нагієв — Козак, Кухарук, Одарюк — Сітало (Марусич, 46).

Металіст: Єрмолов — Паті, Ралюченко, Мизюк, Романюк (Порох, 90) — Демченко (Коркішко, 62), Чайковський (Панасенко, 46) — Картушов, Наумець (Самеул, 75), Бойчук — Прядун.

Попередження: Ченбай, Ковальов — Демченко.

Вилучення: Паті, 90+5 (прямая червона картка).