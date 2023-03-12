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Керманич Шахтаря — про розгромну перемогу над Кривбасом у матчі УПЛ та скандали навколо цього протистояння.

У рамках 17 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над криворізьким Кривбасом.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився емоціями від результату цього протистояння, а також висловився про скандали навколо цього протистояння.

"Дійсно, у Кривбасу хороша команда, яка з часом буде битись за місця у єврокубках. Кривбас має великий потенціал. З повагою відношусь до вашого клубу. Ви – єдина команда, яка обіграла у першому колі Дніпро-1. Ми серйозно готувались до матчу проти Кривбасу.

"Шахтар повідомив, що добирався до Кривого Рогу 20 годин з Варшави, хоча насправді це максимум 10? Поважаю ваше запитання. Але, на жаль, вас не було з нами у автобусі та ви не відчули усю нашу подорож. Якби ви були з нами, такого запитання не було. Так, не 20 годин було, але не набагато менше – 19. Багато затримань: із автобусом, із кордоном. Це три очки – великий успіх для нас на фоні результатів конкурентів у турі".

"Чи гідно для тренера ФК Шахтар послати на*** віцепрезидента ФК Кривбас? Абсолютно згоден з вами. Ви тут праві. Прошу вибачення, якщо зашкодив вашому авторитету у той момент. Вибачаюсь. Але зрозумійте, що всі ми – люди і маємо емоції. У деяких моментах емоції можуть переповнювати. У майбутньому такого більше не станеться. Футбол – це емоції. Ще раз вибачте".

"Хочу сказати, що виступ на євроарені дає нам змогу потім грати на максимумі у чемпіонаті проти таких хороших суперників як Кривбас. І це йде на користь українському футболу. Дай Бог, аби війна скоріше закінчилась й вболівальники повернулись на трибуни. Ви маєте хорошого тренера, хорошу команду, аби битись за місце у єврокубках. Все решта – вибачте ще раз. Цей матч був до голу, це було видно. Ми перші забили, то і виграли у підсумку", — цитує слова Ігора Йовічевіча офіційний сайт Кривбасу.

Дивитися відео голів та огляд матчу Кривбас — Шахтар ви можете на Football.ua.