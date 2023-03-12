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Півзахисник дав свій коментар.

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко – щодо розгромної перемоги над Кривбасом, результативності Кевіна Келсі та майбутнього матчу з Феєнордом.

Кривбас — Шахтар 0:3 Відео голів та огляд матчу

"Вважаю, ми впевнено переграли суперника, без шансів. Навіть не можу пригадати якийсь момент у них, лише один удар був, здається. Сьогодні всі вийшли в гарному настрої, тому є справедлива перемога і закономірний рахунок".

Про відновлення після складної дороги:

"Поспали трохи. Основним було – стримати емоції і не розпилюватися на скарги. Сильні команди грають за будь-яких умов, а в нас є достатньо футболістів, які можуть замінити і допомогти. Сьогодні хлопці вийшли, ми додали і забили ще. Ми – команда, і щоб стати чемпіонами, потрібно вміти проходити через такі важкі ситуації, як була зараз. На цьому етапі ми гарно справляємось".

Про відмінність між двома таймами:

"У першому таймі ми мали нагоди, але не виходило забити. Ми володіли перевагою весь матч, просто вдалося забити лише в другому таймі. А після чудового гола Жори ми відчули більше впевненості, тому що нам потрібна була лише перемога. Пропустивши, Кривбас розкрився, і два останні м’ячі ми забили, коли оборона суперника була не такою щільною".

Про Келвіна Келсі:

"Дуже радію за нього. Він молодий хлопець, помітно, що живе футболом і хоче грати й забивати. Кевін – великий професіонал у свої 19 років. Йому я бажаю лише успіху і щоб своїми голами цей хлопець допомагав нам здобувати великі перемоги. Усе для того, щоб стати хорошим футболістом, він має".

Про матч-відповідь з Феєнордом:

"Ключовим фактором стане наша концентрація. Феєнорд має висококласних гравців, команда йде на першому місці в чемпіонаті Нідерландів. Гадаю, велика концентрація, фокус, самовіддача та майстерність нашої молоді стане в пригоді для внеску в нашу перемогу. Слід працювати. Зараз найголовніше – проїхати цей шлях, відновитися і з гарними думками готуватися до гри в Роттердамі", — наводить слова Степаненко офіційний сайт Шахтаря.