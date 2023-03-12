Капітан Шахтаря Тарас Степаненко – щодо розгромної перемоги над Кривбасом, результативності Кевіна Келсі та майбутнього матчу з Феєнордом.

Кривбас — Шахтар 0:3 Відео голів та огляд матчу

"Вважаю, ми впевнено переграли суперника, без шансів. Навіть не можу пригадати якийсь момент у них, лише один удар був, здається. Сьогодні всі вийшли в гарному настрої, тому є справедлива перемога і закономірний рахунок".

Про відновлення після складної дороги:

"Поспали трохи. Основним було – стримати емоції і не розпилюватися на скарги. Сильні команди грають за будь-яких умов, а в нас є достатньо футболістів, які можуть замінити і допомогти. Сьогодні хлопці вийшли, ми додали і забили ще. Ми – команда, і щоб стати чемпіонами, потрібно вміти проходити через такі важкі ситуації, як була зараз. На цьому етапі ми гарно справляємось".

Про відмінність між двома таймами

"У першому таймі ми мали нагоди, але не виходило забити. Ми володіли перевагою весь матч, просто вдалося забити лише в другому таймі. А після чудового гола Жори ми відчули більше впевненості, тому що нам потрібна була лише перемога. Пропустивши, Кривбас розкрився, і два останні м’ячі ми забили, коли оборона суперника була не такою щільною".

Про Келвіна Келсі:

"Дуже радію за нього. Він молодий хлопець, помітно, що живе футболом і хоче грати й забивати. Кевін – великий професіонал у свої 19 років. Йому я бажаю лише успіху і щоб своїми голами цей хлопець допомагав нам здобувати великі перемоги. Усе для того, щоб стати хорошим футболістом, він має".

Про матч-відповідь з Феєнордом:

"Ключовим фактором стане наша концентрація. Феєнорд має висококласних гравців, команда йде на першому місці в чемпіонаті Нідерландів. Гадаю, велика концентрація, фокус, самовіддача та майстерність нашої молоді стане в пригоді для внеску в нашу перемогу. Слід працювати. Зараз найголовніше – проїхати цей шлях, відновитися і з гарними думками готуватися до гри в Роттердамі", — наводить слова Степаненко офіційний сайт Шахтаря. 