Україна

Керманич львів’ян прокоментував поразку від ковалівців.

Львівський Рух напередодні вдома програв ковалівському Колосу в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Колос 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Помічник головного тренера "чорно-жовтих" Леоніда Кучука Віталій Пономарьов після завершення протистояння прокоментував побачене на футбольному полі.

"На жаль, цей матч закінчився для нас негативним результатом. Хоча за грою ми нічим не поступалися суперникам. Колос не створив жодного моменту з гри, зате забив зі стандарту. У тому епізоді дався взнаки брак концентрації.

Сьогодні не змогли зіграти Марко Сапуга та Юрій Климчук. Вони — наші провідні футболісти. Але хочеться, щоби в команді, яка в майбутньому хоче на щось претендувати, ті гравці, які є для ротації та які виходять на заміни, не послаблювали гру, а виходили та могли гідно їх замінити.

У нас молода команда. Ці футболісти мусять через це пройти, набратися досвіду та рухатися далі. У Колосу набагато більш досвідчена команда. Не маючи реальних моментів, вони все ж витиснули свій гол зі стандарту та перемогли в цьому матчі 1:0. Напевно, якраз досвід і відіграв вирішальну роль", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух гратиме гостьовий матч проти донецького Шахтаря.