Україна

Команда Ярослава Вишняка провела черговий контрольний матч.

Незважаючи на поновлення чемпіонату України, Колос провів контрольний матч проти Епіцентру, який виступає у Першій лізі.

Матч закінчився з результативним рахунком 4:3 на користь команди Сергія Нагорняка.

У складі команди УПЛ голами відзначилися Мякушко, Попов та Мілько, який реалізував пенальті. У складі Епіцентру результативними ударами відзначилися Григорощук, Ляшенко та Гірний, а ще один м'яч на рахунку Чорноморця, який зрізав сферу у свої ворота.

Після 17 турів Колос посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 23 очки. Епіцентр посів третє місце у групі А за підсумками першої половини сезону у Першій лізі.

Огляд матчу:

Колос (Ковалівка) — Епіцентр (Дунаївці) 3:4

Голи: Мілько, 45 (з пенальті), Мякушко, 51, Попов, 76 — Григорощук, 6, Ляшенко, 17, Чорноморець, 20 (автогол), Гірний, 42.

Колос: Маханьков (Фесюн, 46), Чорноморець, Новак, Зозуля, Золотов, Мілько-к, Велетень (Криворучко, 64), Ільїн, Мякушко, Попов, Лисенко.

Епіцентр: Чернобай (Жмурко, 46), Мороз, Григоращук, Жмуйда (Кристін В., 63), Шевченко (Ничипоренко, 63), Кристін С. (Пучковський, 73), Чепелюк (ГНП, 63), Миронюк (Глущук, 54), Ляшенко, Стень (Барбоса, 63), Гірний.