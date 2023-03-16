Україна

Слова гравця криворізької команди перед матчем з львів'янами.

Півзахисник криворізького Кривбасу Артур Микитишин поділився думками щодо прийдешнього матчу 18 туру УПЛ проти ФК Львів.

"Все проходить за планом. Розбираємо суперника, його сильні та слабкі сторони. Впевнений, зможемо вивчити те як грає Львів. Всі команди в УПЛ сильні, слабких тут немає. Усі у кожному матчі налаштовуються на Кривбас, та й на усі інші клуби, по максимуму, адже кожне очко – на вагу золота. У боротьбі за виживання Львів не хоче пасти задніх, тому на нас очікує напружений матч.

Віталій (Вернидуб) – один з лідерів Кривбасу. Його досвід дуже допомагає усім. Дуже прикро, що він пропускає гру. Кожен гравець команди дуже важливий для нас", - цитує Микитишина офіційний сайт Кривбасу.

Матч Львів — Кривбас відбудеться 18 березня, початок — о 14:00.