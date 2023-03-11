Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу 26 туру УПЛ, що відбувся 11 березня 2023, 13:00.

Закарпатський Минай у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не зміг обіграти Олександрію. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У складі господарів поля на старті матчу відзначився Вітенчук, який скористався грубою помилкою воротаря гостей.

Команда Руслана Ротаня відігралася на 84 хвилині зусиллями Третьякова — голу з явного офсайду, якого не помітили арбітри поєдинку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Олександрія в українській Прем'єр-лізі-2022/23:

Минай — Олександрія 1:1

Голи: Вітенчук, 2 — Третьяков, 84



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Мельник, Кравчук, Булеза — Воробчак (Рогозинський, 90), Шишка, Вітенчук (Петько, 77), Твердохліб (Колесник, 90) — Вишневський (Гечев, 86).



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков — Мустафаєв (Волошин, 85), Михайленко (Сігеєв, 64), Рибалка (Ковалець, 46) — Калітвінцев (Кожушко, 46), Кулаков (Кобзар, 63), Третьяков.



Попередження: Горін — Кобзар