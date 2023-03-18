Україна

Команда УПЛ підсилила склад.

Кривбас заявив на поточний сезон елітного дивізіону чемпіонату України ганського нападника Даніеля Сосу.

Про це стало відомо з заявки команди на офіційному сайті УПЛ, проте презентації ганця у якості гравця Кривбасу ще не було.

Зазначимо, що 24-річний футболіст раніше виступав за Маккабі та ряд африканських команд. Останнім його місцем роботи була Іслоч з Білорусі.

Цікаво, що ганський футболіст взяв паспорт Нігеру та навіть має чотири голи та три результативні передачі у 10 матчах за національну команду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривбас продовжив контракт із захисником.