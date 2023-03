Україна

Чи впорається батько без сина?

В рамках 18-го туру УПЛ ФК Львів прийме Кривбас.

ЛЬВІВ – КРИВБАС

СУБОТА, 18 БЕРЕЗНЯ, 14:00. "СКІФ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей сезон УПЛ може бути найслабшим за довгі роки, але він також просто приречений бути найцікавішим. Залишилося всього 13 турів, а жодна з команд не відвалилася від інших на скільки-небудь значну кількість очок. Ніхто не обійшовся без яскравих перемог, ніхто не обійшовся без провалів. Вже давно з таблиці зник останній нуль, та й одиниця залишилася лише одна – у графі “поразки Шахтаря”.

Як наслідок, одна вдала серія може витягнути команду from zero to hero. Кривбас у перших десяти турах набрав 6 очок і йшов у зоні вильоту. В останніх семи він набрав 15, обіграв навіть Дніпро-1 і зараз претендує на вихід у єврокубки – Олександрія очевидно дає шанс. Потрібен був час, щоб гравці адаптувалися під ідеї Вернидуба, і після цього команда почала стабільно набирати очки.

Але щоб зачепитися за щось справді значуще, Кривбасу треба продовжувати серію – і набирати очки всупереч обставинам. А у зв'язку з виїздом до Львова одна з обставин практично унікальна. Віталій Вернидуб схопив із Шахтарем четверту жовту, Дмитро Семенов травмований, а без них пари Данилу Безкоровайному просто немає.

Три центрбеки на сезон – шокуючий недобір, й Вернидубу-старшому тепер доводиться щось вигадувати без Вернидуба-молодшого. Наприклад, В'ячеслав Рябов зіграв у центрі оборони три гри в житті – у 2019 році, і в них Колос пропустив дев'ять м'ячів (шість від Шахтаря, три від Ворскли – щоправда, з Десною досягли 0:0). Іван Дібанго всього одну, і вона була програна 0:4 – правда, і пройшла “всього” два роки тому. Тимур Стецьков грав у центрі оборони ще у першому колі – але поставити його у центр зараз означає прибрати його з лівого флангу, зіпсувати частину готових напрацювань...

ФК Львів, тим часом, без будь-яких напрацювань зміг здобути першу перемогу. У першій грі року в Олега Дулуба у стартовому складі вийшли 10 (!) новачків – тобто абсолютно всі гравці закінчували 2022-й у різних командах. І навіть так, з чистого аркуша, львів'яни змогли обіграти Минай. Дулуб ставити простий, непрезентабельний футбол, але до боротьби за виживання готовий – і до пробоїни у центрі оборони Кривбасу команду він, швидше за все, також підготував.

Історія протистояння

Цікаво, що перший матч команди зіграли ще 2018 року. Львів на виїзді з мінімальним рахунком обіграв молоду нову версію Кривбасу. Матч чемпіонату цього сезону закінчився нульовою нічиєю.

Орієнтовні склади

Львів: Рибка — Траоре, Дитятьєв, Ігор, Грисьо — Алібеков — Кузик, Беляєв, Антоніо, Свржняк — Есеола

Кривбас: Сарнавський — Дібанго, Бескоровайний, Стецьков, Якимець — Банада, Капич — Хомченовський, Татарков, Задерака — Устименко

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua