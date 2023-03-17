Ліга Європи

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Феєнордом.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував розгромну поразку "гірників" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда (1:7) та виліт команди з єврокубків.

"Сталося те, що одна команда була кращою за нас, і це був Феєнорд. Маємо привітати Феєнорд з гарною грою. Бувають такі дні, це – футбол. За останній час є приклади і Манчестер Юнайтед, і Лейпцига. Ми як мінімум забили гол, а вони навіть не забили, тож і кращі за нас команди програють.

Це один день, який мусиш пройти як тренер. І хочу попросити вибачення в українських уболівальникв, які сподівалися на нас, на сьогоднішній прохід. На жаль, вийшов такий матч. Мусимо зробити багато висновків, де я візьму відповідальність на себе як тренер, не ховаючись за цим результатом.

Але ми віддали максимум сил, які мали сьогодні. Просто віддали хлопці всі сили. Цього не було достатньо, і це було видно в кожному єдиноборстві – карали нас за кожну помилку. Це був визначальний фактор. За 2:0 ми мали кілька моментів, коли могли зайти в гру, – дві нагоди Судакова. Але третій гол з пенальті – це було занадто психологічно, щоб ми залишалися весь час у грі. Це для нас перший досвід, десятий матч у нинішньому євросезоні, в Лізі чемпіонів та Лізі Європи. Були й ключові матчі за прохід: із Селтіком, коли вийшли з групи, потім Ренн обіграли.

Але сьогодні ми попали на кращу команду, у якої те, що били по воротах, – усе залетіло. І мусимо віддати належне, бо Феєнорд – це топкоманда на сьогодні. А ми щасливі, що пройшли цей шлях: перший рік у таких умовах, де ми живемо, де подорожуємо по 24 години на матч, що ми віддали повністю всі сили. А Феєнорд вітаю з гарною грою, з доброю командою і бажаю вам успіхів.

Я би фокусувався на футболі й віддав належне Феєнорду за те, що зіграли сьогодні кращий матч за нас. І це очевидно з результату. Відмазуватися й шукати причини, може, несерйозно з мого боку, бо я тренер, але це запитання має свій сенс.

Феєнорд — Шахтар 7:1 Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Дійсно, дуже важко тренуватися на даний момент, і, як ви знаєте, небо закрите, ми не можемо між двома матчами літаком добиратися, тому їдемо автобусом. І набагато довше подорож триває: 20 годин добиралися на матч з Кривбасом, 24 години сюди, в Роттердам. Але то не причина поразки.

Я кажу ще раз, що зіграли проти команди, яка сьогодні була кращою за нас. Це гарний урок. І ми маємо пишатися тим періодом на євроарені, що ми пройшли від першого матчу з Лейпцигом, де на нас просто не ставили навіть один євро, що ми маємо шанс вийти з групи. Тож хлопці заслужили тільки похвалу, і ми сьогодні завершуємо європодорож, за яку в перший рік можемо сказати чапо – знімаю капелюха.

Аплодисменти нідерландської публіки? Це – повага. Ви маєте респект до нас, і видно, що спортивна культура у вас дуже висока, ви поважаєте опонента. Ми намагалися не зіграти на нуль. І той гол нам символічно дав силу, що ми не програли всуху, як Лейпциг чи МЮ. І ми можемо лише подякувати вам за те, що відчуваємо вашу підтримку.

Уболівальники були достатньо гучними, феєрична атмосфера тут, але в кінці через оплески віддали належне і нашій команді – не тільки за сьогоднішній матч, не тільки за це протистояння, але, я думаю, за той шлях, що ми пройшли як абсолютні аутсайдери. Без цих 15 легіонерів, граючи зараз молодими українськими талантами, які незабаром будуть лідерами української збірної.

Ми зараз орієнтуємося на чемпіонат – так само, як і ви, хоча ваша євроарена триває. А наш пріоритет зараз змінюється: закінчується єврокампанія, фокусуємося на чемпіонаті. У нас зараз теж три очки різниця, йдемо на першому місці, і для нас пріоритет – чемпіонство", - наводить слова Йовічевіча прес-служба клубу.

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