Англія

Ще одне визнання для українського універсала Арсеналу.

Популярне видання FourFourTwo опублікувало рейтинг найкращих лівих захисників світу на даний момент.

Лідером рейтингу став українець Олександр Зінченко, який виступає за лондонський Арсенал.

Топ-3 доповнюють Люк Шоу з Манчестер Юнайтед та Тео Ернандес із Мілана.

Топ-10 лівих захисників світу:

1. Олександр Зінченко (Арсенал)

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)

3. Тео Ернандес (Мілан)

4. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

5. Альфонсо Девіс (Баварія)

6. Натан Аке (Манчестер Сіті)

7. Ферлан Менді (Реал)

8. Хорді Альба (Барселона)

9. Нуну Мендеш (ПСЖ)

10. Бен Чілвелл (Челсі)

"Здавалося б, Мікель Артета привів Зінченка в Арсенал з наміром використовувати його в півзахисті, але цього сезону він досяг успіху на позиції лівого захисника.

Підхоплюючи м'яч з глубини та переміщаючись у центральні зони, українець здатен диктувати гру своїм чудовим пасом, одночасно забезпечуючи міцну базу, з якою Арсенал може захищатись.

Його статистика також оманлива. Всього один гол і два асисти кажуть про те, що він не такий важливий для Арсенала, як здається на перший погляд, але Зінченко часто розриває лінії своїми передачами, доставляючи м'ячі Мартіну Едегору або передаючи їх Габріелю Мартінеллі та Букайо Сака.

Можна з впевненістю стверджувати, що без Зінченка Арсенал не був би у тому положенні, в якому зараз перебуває", — йдеться у коментарях видання.

Цього сезону Зінченко провів 26 поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.