Україна

Молодіжна збірна України проведе два спаринги.

24 березня в турецькому Белеку Україна U-21 зустрінеться з молодіжною збірною Данії (початок матчу — о 15.30 за київським часом). 27-го числа синьо-жовті в місті Реджо-ді-Калабрія зіграють проти команди Італії (початок — о 21.00 за Києвом). Обидва поєдинки транслюватимуться наживо на YouTube-каналі УАФ та регіональних телеканалах Суспільного. Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023. За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше Ротань назвав головну ціль молодіжної збірної України.