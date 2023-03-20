Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда незабаром розпочне готуватись до матчу.

20 березня збірна України прилетіла до Англії, де зіграє проти місцевої збірної у першому матчі кваліфікації до Євро-2024.

Політ тривав трохи більше двох годин. З аеропорту Станстед команда вирушила просто до готелю Hilton Syon Park, який на тиждень стане її лондонською резиденцією.

На обід до готелю прибудуть всі українські представники англійської Прем'єр-ліги, а також виконавці з інших чемпіонатів — Едуард Соболь, Андрій Ярмоленко, Андрій Лунін та Роман Яремчук. Трохи пізніше, о 18:00, прилетить із Марселя Руслан Маліновський.

Ввечері 20 березня в програмі збірної — відновлювальні фітнес-вправи на території готелю. А вже у вівторок, 21 березня, "синьо-жовті" проведуть перше тренування на базі Брентфорд