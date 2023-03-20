Ювілей українського форварда.
Артем Довбик, сайт Дніпра-1
20 березня 2023, 16:43
Поєдинок проти рівненського Вересу (1:0) став для форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика сотим за спортклубівців, повідомляє пресслужба дніпрян.
Він став 12-м гравцем в історії клубу, кому підкорився цей рубіж. На рахунку Артема у цих ста матчах рекордні 63 голи, до яких він додав ще і 20 результативних передач.
Усі гравці в історії Дніпра-1, які провели сто і більше матчів за клуб:
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес – Дніпро-1.