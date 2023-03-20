Україна

Футболіст поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Нападник Кривбасу Денис Устименко прокоментував нічию в матчі зі Львовом — 2:2.

"Важкий матч видався, але ми терпіли у меншості. Намагались не давати супернику багато простору, аби вони розпочинали свої атаки. Команда викладалась на полі по максимуму, але, як бачити, сталось те, що сталось.

2:2 – закономірний результат. За 1:0 хотіли втримати рахунок, але, й той же час, проводили непогані контратаки та могли забити ще, Але, на жаль, наприкінці гри пропустили другий гол у відповідь. Тому настрій явно не найкращий після матчу", — цитує Устименка офіційний сайт клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Кривбас.