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Руслан Нещерет, Микола Михайленко та Костянтин Вівчаренко — про спаринги з європейськими командами.

Лідери молодіжної збірної України Руслан Нещерет, Микола Михайленко та Костянтин Вівчаренко поділилися думками перед контрольними поєдинками з командами Данії та Італії.

Руслан Нещерет (воротар молодіжної збірної України):

"Ми готові працювати з повною самовіддачею, оскільки маємо зіграти спаринги з дуже сильними опонентами — Данією та Італією. Це будуть дуже корисні матчі перед стартом на чемпіонаті Європи".

Микола Михайленко (півзахисник молодіжної збірної України):

"У майбутніх товариських матчах із Данією та Італією молодіжна збірна України, як завжди, намагатиметься показати цікаву гру. При цьому ми зробимо все, щоб досягти позитивного результату".

Костянтин Вівчаренко (захисник молодіжної збірної України):

"Для молодіжної збірної України матчі з Данією та Італією — по суті, генеральна репетиція перед стартом у відбірному турнірі Євро, тому ми з усією серйозністю готуватимемося до цих контрольних поєдинків".

24 березня в турецькому Белеку Україна U-21 зустрінеться з молодіжною збірною Данії (початок матчу — о 15.30 за київським часом). 27-го числа синьо-жовті в місті Реджо-ді-Калабрія зіграють проти команди Італії (початок — о 21.00 за Києвом). Обидва поєдинки транслюватимуться наживо на YouTube-каналі УАФ та регіональних телеканалах Суспільного.