Україна

Львівська команда посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера команди Олега Дулуба та його помічника Олександра Грановського.

57-річний білоруський фахівець працював із львівською командою з вересня 2021 року.

Під керівництвом Дулуба Львів провів 31 матч, у яких здобув дев'ять перемог, сім нічиїх та 15 разів програв.

Після 17 ігор Львів набрав лише 13 очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.