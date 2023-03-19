Україна

За команду Олега Дулуба зіграли 35 футболістів.

Вчора, 18 березня, у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги Львів поділив очки із Кривбасом (2:2).

У цьому матчі на полі з'явився півзахисник Львова Муріло Соуза, який став 35 футболістом, який зіграв за команду Олега Дулуба цього сезону в УПЛ. Це новий рекорд поточної кампанії чемпіонату України.

На другому місці рейтингу – Ворскла (34 гравці), а на третьому – Зоря (33). Найменшу кількість заграних гравців має Верес — 22 футболісти.

Наразі Львів набрав 13 очок та посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Кривбас.