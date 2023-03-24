Україна

Олександр Зінченко — про війну в Україні.

Лідер збірної України Олександр Зінченко розповів, як у Великобританії ставляться до війни в Україні, а також згадав період виступів за російський клуб Уфа.

"Навіть не хочу називати назву країни. Я просто скажу: "країна-терорист". І не хочу говорити про ту людину взагалі (про путіна — ред).

Я вдячний Уфі за все, що вони зробили для мене. Але з моменту вторгнення терористів я не хочу мати жодних спогадів про той час. Чесно кажучи, я не хочу нічого чути про цю країну. Тому що через них, через їхні бомби щодня гинуть українці.

В Україні немає людини, яка б щось не втрачала. Ця війна торкнулася всіх нас. Наша свідомість повністю змінилася. На жаль, ми вже звикли до цього. Все ж ми не втрачаємо надії, що найближчим часом все буде добре. Я хотів би сказати величезну подяку нашій українській армії за цю можливість, що ми ще можемо грати у футбол, ще грати за Україну. Щоб представляти нашу країну, звісно, усі розуміють тиск. Кожну нагоду грати, яку ми маємо, ми використовуємо, щоб боротися за нашу країну. Ми всі розуміємо відповідальність.

Це так важко, але без підтримки Великобританії я навіть не можу уявити, що було б. Пам'ятаю, перший місяць після вторгнення я йшов до магазину, і до мене підходили маленькі діти й казали: "Ми всі з тобою, ми за тебе молимося. І ми сподіваємося, що все буде добре". Їм було лише близько 10 років. Для мене такі речі є найбільш чутливими, ніж будь-які інші події. Це означає, що навіть маленькі діти живуть з тобою в цій ситуації", – сказав Зінченко в інтерв'ю Daily Mail.

Раніше повідомлялось, що власник Челсі Тодд Боелі дав попередню згоду на проведення матчу всіх зірок за участю українців з АПЛ на Стемфорд Бридж. У матчі візьмуть участь кілька гравців збірної України, які виступають в АПЛ: Михайло Мудрик з Челсі, Олександр Зінченко з Арсеналу, Віталій Миколенко з Евертону та Ілля Забарний з Борнмуту.