Англія

Німець цілком ймовірно може стати тренером лондонського колективу.

Головного тренера Баварії Юліана Нагельсманна звільнено з посади наставника мюнхенського клубу. Про це не повідомляли офіційно, проте авторитетні інсайдери стверджують, що справу вирішено. Новим коучем "Роттен" стане Томас Тухель.

Нагельсманна вважають найкращим тренером до 40 років, тому, цілком ймовірно, що Юліан довго без роботи не залишиться. За повідомленням Evening Standard, головним претендентом на Нагельсманна є Тоттенгем, який влітку попрощається з Антоніо Конте.

Нагадаємо, під керівництвом Нагельсманна "червоні" вибили Парі Сен-Жермен на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за підсумками двоматчевого протистояння, пробившись таким чином у чвертьфінал.