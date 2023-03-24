Україна

Слова оборонця після вдалого спарингу.

Захисник національної команди Олександр Сваток — про поєдинок з англійським Брентфордом В (2:0).

"Забивати приємно завжди, навіть у товариському матчі. Маліновський дуже добре подав, і мені вдалося відзначитися. Взаєморозуміння з Матвієнком? Воно було непоганим, намагалися грати у свою гру.

Будемо далі готуватися до поєдинку з Англією. Єгор Ярмолюк? Радий його зустріти, давно не бачилися", — сказав Олександр Сваток.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.