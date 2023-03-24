Коуч Бундестім розповів, як команда відреагувала на новинну бомбу.
ГАНСІ-ДІТЕР ФЛІК, GETTY IMAGES
24 березня 2023, 16:50
Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік відреагував на повідомлення, що Юліан Нагельсманн покине Баварію.
"Звичайно, нас дуже здивували ці новини. Але Баварія поки ще нічого не оголосила. Тому, з поваги до Юліана та Баварії, я не хочу коментувати це", — передає слова Фліка Bayern & Germany.
Новим коучем "Роттен" стане Томас Тухель. Тим часом Нагельсманна сватають до Тоттенгема.