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Руслан Ротань поділився своїми думками після гри з Брентфордом.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Брентфорда (2:0) напередодні старту "синьо-жовтих" у відборі Євро-2024.

"На жаль, у нас трішки занедужав Сидорчук, довелося вносити корективи, тому Буяльський відіграв повний матч. Ми зробили такі перестановки, оскільки Віталій пропустив останній поєдинок Динамо, тож був свіжішим і відіграв два тайми. У Сидорчука вже немає температури, тому очікуємо на те, що він приєднається до групи.

Зінченко отримав відпочинок, оскільки в нього зараз велике навантаження. Він провів 120 хвилин у Лізі Європи, зіграв матч АПЛ. Він виснажений, йому потрібно добре відновитися.

Через спаринг із Брентфордом ми готуємося до важливої для нашої країни гри. Далі тренування будуть спрямовані на відновлення й тактику, де ми обов'язково повинні додати.

Мене влаштовує мотивація хлопців, їхнє ставлення до роботи. Гравці поставилися до спарингу як справжні професіонали. Вони і є такими, так потрібно тримати й далі", — сказав Руслан Ротань.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.