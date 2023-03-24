Україна

Перемога Українців у контрольному матчі.

Україна U-21 провела контрольну гру з однолітками з Данії в турецькому Белеку на полі Carya Regnum.

Українці відкрили рахунок зусиллями Брагару, проте на початку другого тайму суперник вирівняв положення.

На 67-ій хвилині Очеретько неймовірним ударом з дальньої дистанції вивів нашу команду вперед, а на 85 хвилині данці забили вдруге.

Вже наприкінці доданого часу "синьо-жовті" провели контратаку, в якій вдало на добиванні зіграв Сікан. Перемога — 3:2.

Україна U-21 — Данія U-21 3:2

Голи: Брагару, 22, Очеретько, 67, Сікан, 90+4 — Квістгорден, 47, К'єргор, 85.

Нагадаємо, цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро-2023. За підсумками жеребкування "синьо-жовті" потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше Ротань назвав головну ціль молодіжної збірної України.