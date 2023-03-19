Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 13:00.

Ворскла у матчі 18 туру української Прем'єр-ліги поділив очки з Металістом 1925. Матч закінчився з рахунком 0:0.

У матчі було достатньо моментів, щоб забити, але обидві команди не змогли використати свої можливості.

Також гра переривалася повітряною тривогою у Полтаві через можливу атаку країни-терориста росії.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Металіст 1925 в 18 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Ворскла — Металіст 1925 0:0

Ворскла: Ісенко — Бацула, Павлюк, Чеснаков, Пердута — Челядін (Нестеренко, 81), Рамірес (Хрипчук, 88) — Олійник (Черниш, 70), Родрігес, Сефері — Степанюк.

Металіст 1925: Мозіль — Курило, Шершень, Безуглий, Жичиков — Вачіберадзе (Кравченко, 62), Габелок — Ременюк, Мартинюк, Бичек — Дмитренко (Русин, 46).

Попередження: Олійник, Родрігес, Степанюк, Челядін, Рамірес — Дмитренко, Жичиков.