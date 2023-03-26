Україна

Артур Микитишин поділився своїми думками після гри з Кременем.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував перемогу своєї команди у товариському матчі проти Кременя (2:1).

"Десь було важкувато, суперник непростий, але ми впорались. У них молода команда, хороші футболісти, добре контролюють мʼяч. У другому таймі трохи перебудувались і все вийшло, забили два голи. Вважаю, вийшов хороший спаринг.

Попереду у Кривбасу сильний суперник в УПЛ – Верес. Зараз вже усі думки про гру з Вересом. Це буде важлива битва за три очки.

Вболівальники Кривбасу на трибунах? Звичайно, їх підтримка дуже важлива, адже ми граємо для них. Хочемо радувати їх кожного матчу та давати їм тільки позитивні емоції. Не завжди виходить забивати багато, але у подальшому будемо реалізовувати більше моментів", - наводить слова Микитишина прес-служба клубу.

Після 18 турів Кривбас набрав 22 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.