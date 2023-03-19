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Юрій Вернидуб поділився своїми думками після гри зі Львовом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував нічийний результат у матчі 18 туру УПЛ проти Львова (2:2).

"В принципі гра вдалась. Хлопці продемонстрували непоганий футбол, виконували те, що ми хотіли. Забили першими гол. Але трошки, можливо, зламало нам гру вилучення Татаркова. Прийшлось діяти у меншості. Але навіть у такій ситуації ми непогано виглядали: відпрацьовували у захисті, а також переходили з оборони в атаку.

Забили другий гол, але Львів знову зрівняв рахунок. Прикро, що за рахунку 2:2 ми знову мали шанс, аби забити, але не забили. Що ж, 2:2 – маємо одне очко, рухаємось далі. Зараз буде перерва, добре попрацюємо та будемо готуватись до виїзного матчу проти Вереса.

Після вилучення хлопці добре розуміли, що треба грати, навіть перебуваючи у меншості. Тому що ще футбол: навіть у меншості можна грати, забивати та вигравати. Й були ж моменти. Я за них радий, вони молодці. Вони мене питали, коли команду Кривбас можна буде називати мужики. І, дійсно, вони зараз показують себе з найкращого боку. Сьогодні відпрацьовували один за одного та зробили все, аби не програти у меншості.

Заміна Приходька у перерві? У Кліма була жовта, і у Слави Рябова була. Але, я так вирішив, тому що Приходько грає у центрі поля й у нього було більше шансів отримати другу жовту. Мінус два у складі було б зовсім погано. Тому я його попередив, що заміню, він на це відреагував нормально.

Все нормально, Рябов, Дібанго, Приходько готувались на зборах разом з усіма. Рябов взагалі – досвідчений футболіст, добре себе проявив. Приходько і Дібанго також молодці", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Львів – Кривбас.