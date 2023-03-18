Україна

Команда Юрія Вернидуба втратила очки, а Львів не скористався чудовим шансом на перемогу у боротьбі за виживання.

У матчі 18 туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас в гостях не втримав перемогу над Львовом. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли Ріфет Капіч реалізував пенальті після порушення правил від Олексія Дидятьєва.

Потім на 43 хвилині другу жовту картку отримав Микита Татарков, який залишив команду Юрія Вернидуба у меншості.

Незважаючи на чисельну перевагу, команда Олега Дулуба довгий час не могла роздрукувати ворота криворіжців. Однак на 74 хвилині було зароблено пенальті, який не зміг реалізувати Владислав Бугай, пробивши у правий кут. Проте першим на добиванні був Ярослав Богунов, який зрівняв рахунок у матчі.

Через п'ять хвилин той же Капіч скористався передачею Дмитра Хомченовського, щоб оформити дубль. Проте останнє слово було за господарями поля – на 87 хвилині Олександр Бєляєв зрівняв цифри на табло.

Після 18 ігор Кривбас набрав 22 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Львова — 13 балів та останній рядок. До рятівного 12 місця – чотири очки.

Львів — Кривбас 2:2

Голи: Богунов, 74, Бєляєв, 87 — Капіч, 20 (з пенальті), 79.

Львів: Рибка — Соуза (Богунов, 46), Ігор (Вовкун, 90+3), Дитатьєв, Кузик — Алібеков (Де Соуза, 72) — Антоніо (Мильченко, 58), Бєляєв, Свржняк (Есеола, 58), Грисьо — Бугай.

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Бескоровайний, Рябов, Дібанго — Капіч, Приходько (Банада, 46) — Татарков, Микитишин (Задерака, 46 (Стецьков, 90+2)), Хомченовський — Устименко (Понєдєльнік, 80).

Попередження: Дитатьєв, Ігор, Бєляєв — Татарков, Приходько, Рябов, Якімець.

Вилучення: Татарков, 43 (друга жовта).

На 74 хвилині Бугай (Львів) не реалізував пенальті (голкіпер).